Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка кілька років тому отримала титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу після кумедних кадрів з Берліна, Аня виклала фотосесію з Японії, де цвітуть сакури.

Як видно, на нових фотографіях Анна зображена на прогулянці у приголомшливій красі локації, серед квітучих дерев сакури та японських ліхтариків. Перед камерою дівчина з'явилася в елегантному образі – на ній світлою приталеною сукнею з рожевими квітами-візерунки та стильний бежевий тренч, який вона накинула на плечі, в руках модель тримає модну білу сумочку. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Неплях написала: "Sakura". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію моделі:

"Боже як гарно, як у фільмах".

"Краса".

"Більше фото, обожнюю Японію, а вас у Японії ще більше".

"Фото просто вау".

"Яка краса. І сукня у тебе дуже гарна. Підходить цьому виду".

"Боже, це мрія!"

"Наша Ганна вогонь".

"Це дуже відмінне місце, така рада за вас".

"Як гарно".

"Ну, що за шикарна дівчина?".

"Така жіночна. Дуже красива".

"Вау, краса якась".

"Неймовірна".

"Яка краса".

"І цвіте вона лише раз на рік, саме зараз".

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