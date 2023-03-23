Популярний український радіоведучий, блогер та інтерв'юер Слава Дьомін, який робить програми з українськими зірками та випускає огляди на новини зі світу шоу-бізнесу, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен опублікував миле фото із сином-підлітком та розповів про інцидент зі шкільним учителем своєї дитини.

Як виявилось, у Слави відбулася розмова з учителем, який назвав його сина Влада неадекватним. На це зірковий батько жорстко, але справедливо відповів, а також заявив, що завжди буде на боці своєї дитини, у будь-яких ситуаціях.

"Ваш син неадекватний і не вчить мій предмет" - сказала мені одна вчителька по телефону. На що я відповів: "Ви не лікар і не маєте права ставити діагнози. Значит ви його не зацікавили так, щоб він захотів вчити ваш предмет". Відколи домашнє завдання стало обов'язком батьків? І чому вчителі перекладають відповідальність за свою роботу на батьків і дітей? Задача батьків - виховувати дитину так, щоб вона не хамила, не обзивала і не заважала іншим. А задача ПЕДАГОГА - зробити все, щоб дитина захопилася певним предметом. І фраза "У мене таких 25 дітей! Як я можу всім приділити увагу?" для мене не аргумент. Я завжди буду на стороні сина у цьому питанні. Бо є вчителі, які можуть знайти підхід до кожної дитини і їхні уроки обожнюють, а є самозакохані особи, які вважають, що їхнє слово - закон. А самі не хочуть працювати над собою і не можуть стати для дітей авторитетом. Радикально? Для мене - ні. Я за справедливість".

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