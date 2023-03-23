Популярный украинский радиоведущий, блогер и интервьюер Слава Демин, который делает программы с украинскими звездами и выпускает обзоры на новости из мира шоу-бизнеса, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен опубликовал милое фото с сыном-подростком и рассказал об инциденте со школьным учителем своего ребенка.

Как оказалось, у Славы состоялся разговор с учителем, который назвал его сына Влада неадекватным. На это звездный родитель жестко, но справедливо ответил, а также заявил, что всегда будет на стороне своего ребенка, в любых ситуациях.

"Ваш сын неадекватный и не учит мой предмет" – сказала мне одна учительница по телефону. На что я ответил: "Вы не врач и не имеете права ставить диагнозы. Значит, вы его не заинтересовали так, чтобы он захотел учить ваш предмет". С каких пор домашнее задание стало обязанностью родителей? И почему учителя переводят ответственность за свою работу на родителей и детей? Задача родителей – воспитывать ребенка так, чтобы он не хамил, не обзывал и не мешал другим. А задача ПЕДАГОГА – сделать все, чтобы ребенок увлекся определенным предметом. И фраза: "У меня таких 25 детей! Как я могу всем уделить внимание?" для меня не довод. Я всегда буду на стороне сына по этому вопросу. Ибо есть учителя, которые могут найти подход к каждому ребенку и их уроки обожают, а есть самовлюбленные особы, которые считают, что их слово – закон. А сами не хотят работать над собой и не могут стать авторитетом для детей. Радикально? Для меня – нет. Я за справедливость", - написал Демин в подписи к фотографии с сыном, который с годами все больше становится похожим на своего отца.

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