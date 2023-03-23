Дмитро Комаров, відомий телеведучий та мандрівник, показав своїм прихильникам, як виглядав у дитинстві, та розповів про своїх братів і сестру.

В Instagram Комарова є ностальгічні фото з сім'єю.

Також в соцмережах Комаров часто ділиться згадками про своє дитинство.

Наприклад, він розповів, як запитував у своїх батьків про братика і сестричку та про те, що його бажання здійснилися, коли народилися його брат і сестра-двійнята.

Сестру Дмитра Комарова звуть Ангеліна, а брата – Миколай.

Сам Дмитро з дитинства любив фотографувати. На одному з дитячих фото він з фотокамерою.

“Я був спокійним підлітком, ніколи не був забіякою, ні над ким не знущався і не ображав інших дітей. Але якщо зачіпали мене, то моє терпіння швидко закінчувалося – у кінці кінців я завжди чинив опір”, - згадує Дмитро своє дитинство.

Кумиром Дмитра у шкільні роки був відомий український футболіст Андрій Шевченко. В сімейному архіві Комарова навіть є фото з Шевченко, яке було знято у середині дев'яностих років.

У 12 років Дмитро Комаров вже написав та опублікував свою першу статтю. А з 16 років почав працювати у тижневику «Теленеделя».

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.