В Instagram Комарова є ностальгічні фото з сім'єю.
Також в соцмережах Комаров часто ділиться згадками про своє дитинство.
Наприклад, він розповів, як запитував у своїх батьків про братика і сестричку та про те, що його бажання здійснилися, коли народилися його брат і сестра-двійнята.
Сестру Дмитра Комарова звуть Ангеліна, а брата – Миколай.
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Сам Дмитро з дитинства любив фотографувати. На одному з дитячих фото він з фотокамерою.
“Я був спокійним підлітком, ніколи не був забіякою, ні над ким не знущався і не ображав інших дітей. Але якщо зачіпали мене, то моє терпіння швидко закінчувалося – у кінці кінців я завжди чинив опір”, - згадує Дмитро своє дитинство.
Кумиром Дмитра у шкільні роки був відомий український футболіст Андрій Шевченко. В сімейному архіві Комарова навіть є фото з Шевченко, яке було знято у середині дев'яностих років.
У 12 років Дмитро Комаров вже написав та опублікував свою першу статтю. А з 16 років почав працювати у тижневику «Теленеделя».
Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.
Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.
Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.