Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, яка за 4 місяці схудла на 9 кг й тепер важить 48 кілограмів, відповіла тим, хто вважає, що вона втратила свою жіночність.

"Нещодавно, зіткнувшись з позиціями деяких про те, що жіночність - це виключно пишні форми чи кілограми, або навпаки, я із задоволенням присвячую цей пост поясненняю подібних стереотипів і когнітивних спотворень. Багато жінок зіштовхуються з пресингом суспільства, яке встановлює певні стандарти всьому, зокрема й такому прекрасному поняттю", — пише Ксенія Мішина.

Акторка наголосила, що справжня жіночність не обмежується лише фізичними рисами. За її словами, жіночність - внутрішній стан жінки, чуйність, терпимість, емпатія та вміння слухати.

"Жіночність може змінюватись від жінки до жінки, і одна і та ж жінка може виражати її по різному. Деякі у формі елегантності чи м'якого спокою, а інші через силу та наполегливість. Вона дарує почуття впевненості у своїх здібностях, знаннях, навичках та цінностях, почуття комфорту у власній шкірі та сміливість висловлювання своїх думок і почуттів без страху засудження", — додала Мішина.

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