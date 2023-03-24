Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вшанувала пам'ять свого покійного батька.
Сергій Хлябич та сестра Софії Михайлівни Лідія Ротару були разом протягом 40 років, у шлюбі у них народилася донька, яку назвали Софія, вона ж Sonya Kay. Бізнесмен, який свого часу був художнім керівником ансамблю "Черемош", у якому співали сестри Лідія, Ауріка й Софія Ротару, пішов із життя 24 березня 2020 року.
Соня опублікувала кілька світлин свого тата — одну, зроблену в останні роки його життя, а на другій він ще в молодості обіймає її маленьку.
"Татку, минуло вже 3 роки, як тебе немає разом з нами…Ми за тобою страшенно сумуємо і ти завжди в наших серцях! Ти був найкращим татом в світі і я знаю, що ти десь поруч! Ми тебе дуже сильно любимо! ❤️", — написала Софія Хлябич.
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Єдиний син Софії Ротару Руслан Євдокименко в коментарях підтримав свою двоюрідну сестру: "🙏🏼💔". Сама Софія Михайлівна постравила сердечко під публікацією.
Українці також висловлюють співчуття в коментарях:
"Як швидко летить час ... Світла пам'ять твоєму татові, впевнена, він зараз пишається тобою";
"Який красивий був твій татко. Вічна йому пам'ять та Царство небесне. 🙏".
Раніше для Софії Михайлівни Ротару став потрясінням обстріл центру Києва.
Також нагадаємо, що Леся Нікітюк переспівала хіт Софії Ротару та сказала, чи є від знаменитої співачки реакція.
Також повідомлялося, що Софія Ротару відмовила Кадирову - стало відомо, за яких обставин.