На своїй сторінці в Instagram шоумен заявив, що в свій святковий день хоче зробити щось корисне, тому звернувся до українців із важливим проханням. Пост він супроводив милим фото зі своїм сином Марком, який цього року піде до школи.

"Прохання: Розуміючи, наскільки нашим дітям, особливо на прифронтових і деокупованих територіях важлива фізична активність, яка їх відволікає, допомагає відновитися, тримати себе в формі й психологічно, і фізично, я прошу допомогти назбирати на спортивний інвентар одній зі шкіл Чернігівщини. На жаль, не можу назвати номер, тому що вона знаходиться в 30-кілометровий зоні від російського кордону. Туди нешвидко повертається буденне життя через близькість до кордону. Але є вчителька Ольга, яка постійно займається з дітками — і під час шкільних занять, і на гуртках", — пише Олександр Педан.

Ведучий пояснив, що для повноцінних уроків Олі не вистачає лише інвентаря на суму 20 тисяч гривень. Тому він зі своєю ГО JuniorS займеться закупкою і просить всіх охочих долучатися до збору коштів.

Крім того, ведучий вирішив на таку ж суму подарувати спортивне спорядження своїй рідній школі №24 міста Хмельницького.

Нагадаємо, Олександр Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

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