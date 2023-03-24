Як пише Politeka.net, Настя Каменських - відома українська співачка, яка на момент повномасштабного вторгнення перебувала в Іспанії з чоловіком Потапом і кілька років не поверталася додому. А нещодавно чоловік Насті ще й випустив пісню про волонтерів, через що потрапив під критику українців. Не забуває Каменських і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Настя похвалилася прикрасою.
"Кохання до рідної землі, віра в перемогу, справедливість і безмежна подяка нашим відважним захисникам - надихають йти сміливими кроками до мирного майбутнього, яке ми щосили будуємо разом", - написала Каменських під фото.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
"Таке кохання, що з Потапом швидко злиняли з країни. Повертайтеся, якщо любите. Бо Потапу ще за пісню про волонтерів треба вибачитися!";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Росіяни вдарили ракетою по "Пункту незламності" з біженцями: є жертви
"Приховує велику загрозу": розкрито тактику росіян, які "зникли" з Нової Каховки
Ще одна країна готується до протистояння з рф: "Відкрили перший постійний гарнізон"
Очікуються три серії контрнаступу ЗСУ: під який етап українські сили отримають довгоочікувані Abrams
"Мені так подобаються такі патріоти України. Добре сидіти за кордоном з першого дня і досі там, постити фото, відео, плаксиві смайлики та скаржитися як їм там погано та краще на рідній землі!!!! Гадко, чесно";
"Так виявите кохання, повертайтеся в Україну".
Нагадаємо, екс-солістка YUKO розкритикувала Полякову та образила Лесю Нікітюк.
Також Politeka повідомляла, що екс-солістка YUKO розкритикувала Полякову та образила Лесю Нікітюк.
А ще Politeka писала, що Потап на тлі чуток про розлучення вразив нове відео з Каменських.