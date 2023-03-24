Як пише Politeka.net, Настя Каменських - відома українська співачка, яка на момент повномасштабного вторгнення перебувала в Іспанії з чоловіком Потапом і кілька років не поверталася додому. А нещодавно чоловік Насті ще й випустив пісню про волонтерів, через що потрапив під критику українців. Не забуває Каменських і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Настя похвалилася прикрасою.

"Кохання до рідної землі, віра в перемогу, справедливість і безмежна подяка нашим відважним захисникам - надихають йти сміливими кроками до мирного майбутнього, яке ми щосили будуємо разом", - написала Каменських під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Таке кохання, що з Потапом швидко злиняли з країни. Повертайтеся, якщо любите. Бо Потапу ще за пісню про волонтерів треба вибачитися!";

"Мені так подобаються такі патріоти України. Добре сидіти за кордоном з першого дня і досі там, постити фото, відео, плаксиві смайлики та скаржитися як їм там погано та краще на рідній землі!!!! Гадко, чесно";

"Так виявите кохання, повертайтеся в Україну".

Нагадаємо, екс-солістка YUKO розкритикувала Полякову та образила Лесю Нікітюк.

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