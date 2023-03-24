Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая на момент полномасштабного вторжения находилась в Испании с мужем Потапом и пара долгое время не возвращалась домой. А недавно муж Насти еще и выпустил песню о волонтерах, из-за чего попал под критику украинцев. Не забывает Каменских и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Настя похвасталась украшением.
"Любовь к родной земле, вера в победу, справедливость и безграничная благодарность нашим отважным защитникам — вдохновляют идти смелыми шагами к мирному будущему, которое мы изо всех сил строим вместе", - написала Каменских под фото.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Такая любовь, что с Потапом быстро слиняли из страны. Возвращайтесь, раз любите. Потому что Потапу еще за песню о волонтерах надо извиниться!";
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"Мне так нравятся такие патриоты Украины. Хорошо сидеть за границей с первого дня и до сих пор там, постить фото, видео, плаксивые смайлики и жаловаться как им там плохо и лучше на родной земле!!!! Гадко, честно";
"Так проявите любовь, возвращайтесь в Украину".
Напомним, экс-солистка YUKO раскритиковала Полякову и обидела Лесю Никитюк
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