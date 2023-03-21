Алексей Потапенко (Потап) на фоне слухов о разводе показал трепетное видео с Настей Каменских.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - успешный украинский исполнитель, который прославился благодаря дуэту "Потап и Настя". А несколько лет пара решила связать свои отношения узами брака и занялись сольными карьерами. В последнее же время в сети поползли слухи, что пара развелась, ведь вместе не появлялись некоторое время. А теперь Алексей опубликовал видео, где Настя презентовала свою новую песню "Душа", в своем Инстаграм.

"Издавна наши предки считали, что душа – это зеркало во внутренний мир человека. Это целая Вселенная. Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это самые могущественные силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу веру и любовь", - написал Потап.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Леша, у вас невероятная душа! Слова и музыка завораживают, ну и Настя, конечно, невероятная";

"Настя невероятная красавица. Песня и клип очень сильны. Браво!!";

"Очень хорошая песня, мурашки по коже";

"Очень душевно, аж мурашки";

"Очень сильно. Настя молодчинка и вся команда. Душа поет";

"До слез поразило, а ведь это только кусочек прослушала. Браво!".

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