На своїй сторінці в Instagram зірка, яка з початку повномасштабного вторгнення рф серйозно зайнялася проблемою пошуку зниклих, а також цивільних полонених, опублікувала важливий пост.

"Україна в односторонньому порядку повернула росіі ВСІХ важко хворих і важко поранених полонених. Що це означає? Це дотримання Женевських конвенцій! Це реалізовано у партнерстві з Міжнародним комітетом червоного хреста. Тепер чекаємо від МКЧХ активних дій на боці росіі, щодо наших полонених. Сподіваюсь, що час знизувати плечима і занепокоюватися пройшов!", — пише Катя Осадча.

Ведуча наголосила, що в цей самий час росія не дає відомостей про цивільних полонених, не пускає МКЧХ до полонених, не виконує право на листування, не повертає наших поранених цивільних і військових, утримує цивільних заручників, серед яких жінки, діти і важко хворі люди похилого віку.

Але українці в коментарях до посту Катерини Осадчої мало вірять у вирішення цих проблем:

"Ви знаєте ліпше за нас, хто такі МКЧХ, тим паче від росїї нічого правильного і людяного немає .. А МКЧХ, то взагалі повне розчарування!!! Тільки назва організації, А так здається мильна бульбашка.. нічого не роблять, просто свої обов'язки - НЕ Виконують!";

"На том Хресті вже давно пора поставити хрест, бо ніякої з нього користі, на жаль 😢".

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулася до українців після російських обстрілів.