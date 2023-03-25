Відомий український телеведучий і шоумен Олександр Педан і його донька святкують свої дні народження з різницею в один день.

24 березня шоуменові виповнився 41 рік, а вже 25 березня його донька Валерія відзначає своє 18-річчя. На своїй сторінці в Instagram юна блогерка, яка разом із батьком займається проєктом УніверCheck, похвалилася досягненнями за ці роки.

"Сьогодні мені виповнилось 18 років (finally) і ось підсумки за ці роки:

• я тричі змінила місто проживання (Але Київ все одно у сердечку)

• закінчила школу з золотою моделлю і вступила в універ

• закохалась!

• знайшла справжніх друзів, які завжди поруч, за що їм дякую🫶🏻

• танцювала і танцюю досі(хоча вже більше в навушниках і у себе вдома, треба це виправити)

• відзняли 2 сезони універчека

• в мене здійснилась мрія - народився молодший братик

• та ще купа всього, що не вмістити навіть у цілу книгу:)

Головне - я тут і зараз, тому ділюсь цим станом з вами і бажаю частіше посміхатись 🤍", — написала Валерія Педан.

Пост донька ведучого супроводила кадрами з нової ефектної фотосесії, де вона сміливо продемонструвала фігуру, позуючи в стильному білому корсеті. Валерія додала, що така фотосесія - найкращий подарунок для себе коханої.

Шанувальники в коментарях засипали блогерку привітаннями та компліментами.

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