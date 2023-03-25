Известный украинский телеведущий и шоумен Александр Педан и его дочь отмечают свои дни рождения с разницей в один день.

24 марта шоумену исполнился 41 год, а уже 25 марта его дочь Валерия отмечает свое 18-летие. На своей странице в Instagram юная блогерша, которая вместе с отцом занимается проектом УниверCheck, похвасталась достижениями за эти годы.

"Сегодня мне исполнилось 18 лет (finally) и вот итоги за эти годы:

• я трижды сменила город проживания (Но Киев все равно в сердечке)

• окончила школу с золотой моделью и поступила в универ

• влюбилась!

• нашла настоящих друзей, которые всегда рядом, за что им спасибо 🫶🏻

• танцевала и танцую до сих пор (хотя уже больше в наушниках и у себя дома, надо это исправить)

• отсняли 2 сезона универчека

• у меня сбылась мечта – родился младший братик

• и еще куча всего, что не вместить даже в целую книгу:)

Главное - я здесь и сейчас, поэтому делюсь этим состоянием с вами и желаю чаще улыбаться 🤍", - написала Валерия Педан.

Пост дочь ведущего сопроводила кадрами из новой эффектной фотосессии, где она смело продемонстрировала фигуру, позируя в стильном белом корсете. Валерия добавила, что такая фотосессия – лучший подарок для себя любимой.

Поклонники в комментариях засыпали блогершу поздравлениями и комплиментами.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.