24 марта шоумену исполнился 41 год, а уже 25 марта его дочь Валерия отмечает свое 18-летие. На своей странице в Instagram юная блогерша, которая вместе с отцом занимается проектом УниверCheck, похвасталась достижениями за эти годы.
"Сегодня мне исполнилось 18 лет (finally) и вот итоги за эти годы:
• я трижды сменила город проживания (Но Киев все равно в сердечке)
• окончила школу с золотой моделью и поступила в универ
• влюбилась!
• нашла настоящих друзей, которые всегда рядом, за что им спасибо 🫶🏻
• танцевала и танцую до сих пор (хотя уже больше в наушниках и у себя дома, надо это исправить)
• отсняли 2 сезона универчека
• у меня сбылась мечта – родился младший братик
• и еще куча всего, что не вместить даже в целую книгу:)
Главное - я здесь и сейчас, поэтому делюсь этим состоянием с вами и желаю чаще улыбаться 🤍", - написала Валерия Педан.
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Пост дочь ведущего сопроводила кадрами из новой эффектной фотосессии, где она смело продемонстрировала фигуру, позируя в стильном белом корсете. Валерия добавила, что такая фотосессия – лучший подарок для себя любимой.
Поклонники в комментариях засыпали блогершу поздравлениями и комплиментами.
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