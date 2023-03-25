У сторіс на своїй сторінці в Instagram ведучий розповів, що дружить зі Світланою Лободою вже багато років.

"Ще з часів, коли я працював на ХітФМ, а це давно, як ви розумієте. Так, наші родини дуже близькі. Так було, є і, я сподіваюсь, так буде", — пише Анатолій Анатоліч.

Шоумен наголосив, що його родина та родина Лободи, яка хрестила його старшу доньку, завжди разом в важливі моменти життя, та показав архівне фото, де співачка тримає на руках його сина Ніла одразу після народження.

"Я буду відвертим, я не знаю, як склалися б наші стосунки після 24 лютого, якби Лобода не виступила проти війни.. Але в перший день війни ми були на звʼязку, і я був впевнений в тому, що вона не стане однією з тих, хто зараз в росії продовжує робити вигляд, що ми внє політікі. Тому не дуже розумію хейту. Найкраща співачка всіх премій росії визнає, що це було помилкою, що була дурненькою, переходить на українську мову, пише пісні українською, допомогає своєму рідному місту Ірпінь. В той час, коли лорак, повалій, тодоренко, асті, лоліта, корольова, бадоєва, йолка, туріченко, рева і інші продовжують співати в москві. Але тут українці хейтять не їх, а Лободу. Люди, люди...", — заявив Анатолій Анатоліч.

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