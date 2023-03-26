Нещодавно Ксенія показала фото з перетворенням і поділилася історією про позбавлення дев'яти зайвих кг. Багато хто не оцінив рішення 33-річної актриси, а також розкритикував її фігуру та її 48 кг.

Зірка відповідати на хейт не стала, натомість продовжуючи впевнено показувати, як змінилася. На цей раз Мішина довела, що їй ще є чим вразити.

«По суботах можна 😈» – лаконічно написала Ксенія.

У мережі вибухнули суперечки:

«Неймовірна молодочка!; Ви мені подобаєтесь, але це надто відверто; Якби це було справді красиво, то в коментарях було б багато компліментів від чоловіків, а так вони просто утримуються, щоб не образити;

У мене виникає бажання Вас нагодувати); Катастрофа, а чи не постать. Така гарна була жінка; А ось цікаво, ви не думали, як на ці фото дивитиметься ваш син? Жінки зупиніться».

Нещодавно Мішина зізналася, як саме вона скинула дев'ять кілограмів, тепер після "трансформації" вона всіляко нагадує про це. За словами артистки в Інстаграм, не тільки компліменти можна побачити на її адресу, але її це не зачіпає.

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