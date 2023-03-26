Нещодавно Ксенія відповіла на масовий хейт, що стосується її зовнішності та схудлої фігури. Після цього зірка додала, що продовжить працювати над собою та всіх незадоволених просить звернути увагу на себе.

Цього разу Ксенія знову звернула увагу – вона правда змінилася за ці чотири місяці, і річ не лише в тому, що вона скинула дев'ять кг, а й у всій трансформації загалом. Також нагадала Мішина про те, як подбати про фігуру найкращим способом.

«Дехто явно стежить за моєю трансформацією. Дякую дуже! До речі, ще одна продуктивна вправа для вашого плоского животика - вакуум. У мене щоранку обов'язково, крім цих днів. 5 підходів з 25 с. Спочатку було тяжко, а потім розуміння прийде» - розповіла Мішина.

Нещодавно Ксенія показала фото з перетворенням і поділилася історією про позбавлення дев'яти зайвих кг. Багато хто не оцінив рішення 33-річної актриси, а також розкритикував її фігуру та її 48 кг.

Зірка відповідати на хейт не стала, натомість продовжуючи впевнено показувати, як змінилася. На цей раз Мішина довела, що їй ще є чим вразити.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.