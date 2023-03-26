На своїй сторінці в Instagram артист опублікував послання до свого покійного батька, після смерті котрого минуло вже 40 днів.

"Моєму Батьку. Ти танцював і посміхався, а я радів більше за життя. Ти повчав і був поряд, а я вбирав у себе твої знання і прислухався. Ми могли не зідзвонюватись неділями, але завжди були на звя’зку, десь на вищому рівні. Ми могли спілкуватись з тобою годинами. Кращого оповідача я не зустрічав у своєму житті. Твої золоті руки. Ти творець. Ти мрійник. Ти філософ. Найкращий кулінар. Музикант… Тобі все було під силу, коли ти горів бажанням досягти. Ти дарував кохання і отримував його", — пише Дмитро Каднай.

Пост музикант супроводив рідкісними кадрами з татом, зокрема і з паркету шоу "Танці з зірками", де батько артиста брав участь в одному з ефірів, а також своїм дитячим фото.

"У тебе завжди була мрія, до самих останніх секунд. Тепер я забираю це бажання собі і обіцяю завжди йому слідувати! Якби ти знав, як мені тебе не вистачає. Якби ти знав, як сильно ми пов'язані. Ці 40 днів без тебе наче ціла вічність. Я не хочу тебе відпускати, але відпускаю. Я не зможу сказати тобі особисто всього, що хочу, але завжди буду говорити з тобою у снах і своїх думках. Ти моя музика. Ти є любов і світло. Ти назавжди будеш у мені. Ти частина мене. Я люблю тебе, Па", — додав Дмитро Каднай.

Нагадаємо, Валерія Товстолєс із "Жіночого кварталу" здивувала сміливим експериментом із зачіскою.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася у родині зірки 1+1 Алли Мазур.

Також Politeka писала, що Алан Бадоєв порадував ексклюзивними кадрами з Максом Барських.