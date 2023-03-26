На своїй сторінці в Instagram Світлана Євдокименко вшанувала пам'ять своєї мами Людмили Дмитрівни, яка пішла з життя 17 березня. Вона трохи не дожила до свого 72-річчя.
"9 днів…. Дякую всім за теплі слова та підтримку! Складно зараз думати словами, я намагаюся і вірю, що Людочка в кращому світі зараз! Згадую її посмішку! 🙏🏻 Треба допомогти її душі піднестися, наші позитивні думки, пов'язані з нею, цьому посприяють 🙏🏻", — написала дружина єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка та показала траурне фото своєї мами в молодості.
Руслан Євдокименко та їхня донька Софія в коментарях приєдналися до слів Світлани. Шанувальники зіркової родини також висловлюють свої співчуття:
"У це неможливо повірити... Але Всевишній розпорядився інакше. Світла пам'ять 🙏";
"Людмила Дмитрівна була чудовою людиною 🙏🏻Світла пам'ять";
"Царство Небесне нов.Людмилі! Світла пам'ять! Вам стійкості, дай Господи! ❤️".
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Нагадаємо, першим про смерть Людмили Дмитрівни повідомив Руслан Євдокименко. При цьому син Софії Ротару не став розкривати причину смерті тещі.
"Люся, ну як же так... 30.03.1951 - 17.03.2023", — написав він під чорно-білою світлиною матері своєї дружини.
Раніше для Софії Михайлівни став потрясінням обстріл центру Києва.
Також нагадаємо, що Леся Нікітюк переспівала хіт Софії Ротару та сказала, чи є від знаменитої співачки реакція.
Також повідомлялося, що Софія Ротару відмовила Кадирову - стало відомо, за яких обставин.