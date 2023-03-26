Популярний ведучий продовжує вражати українців кумедними роликами, корисними висловлюваннями. Анатолій Анатолич також розповідає про свою родину, отримуючи багато реакцій від українців.

«З розумінням подяки за мирні вечори у Києві. Те, що раніше було для нас звичним, зараз щастя. Це як тости наших дідусів, які говорили про мирне небо.

Яке ще мирне небо? – думав я, коли це чув. Тепер ми всі трохи перетворилися на бабусь та дідусів, які у всіх тостах бажали миру. Ну і нехай. Головне, щоб відбулося. Усім мирну ніч. На фото Аліса на Контрактовій.» - Поділився Анатоліч.

«Вау яке круте фото; Всім спокійної ночі!; Це безцінне; Супер, щастя сім'ї; Всім мирної та доброї ночі; Анатолійович справедливий з якогось боку, кумедний».

Також на своїй сторінці в Instagram ведучий розповів, що товаришує зі Світланою Лободою вже багато років.

Шоумен підкреслив, що його родина та родина Лободи, яка хрестила його старшу дочку, завжди разом у важливі моменти життя, та показав архівне фото, де співачка тримає на руках його сина Ніла одразу після народження.

Нагадаємо, що Анатолій поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатолій зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатолій вказав на показову деталь з лібералами Росії під час скандального "Оскара".