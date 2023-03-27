Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка зараз працює на телеканалі "Дом" і веде свою програму "Дочекаюсь", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала доньок Діану та Поліну та розповіла, як молодша хоче в садок до діток.

Так, у ролику Лілія показала, як ходила з доньками до приватного дитячого садка, в який можливо віддасть свою 4-річну Поліну. А старша дочка-школярка Діана ходила з ними за компанію. За словами телеведучої, цей заклад працює за системою Монтессорі, а також там поглиблене вивчення іноземних мов та ІТ-технологій.

У підписі до публікації Ребрик зізналася, що її дочка мріє саме про офлайн-навчання: "Моя дуже допитлива дівчинка Поля! Дитя карантину та війни рветься до діток, до людей і, що найбільше тішить нас, її батьків, - до знань! Ми дуже-дуже віримо, що до школи Поля (їй скоро буде пʼять років) ще встигне походити у садочок! Ми вже допомагаємо їй зрозуміти - що найбільше подобається, до якої сфери тягнеться, як відкриває для себе життя".

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