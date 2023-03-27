Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет брака ушла от Владимира Дантеса к его лучшему другу Мише Кацурину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая недавно объехала Украину со своей новой музыкальной программой, поделилась стильными кадрами из раздевалки.
Как видно, на новых снимках Надя запечатлела себя в зеркало раздевалки, видимо, в каком-то модном бутике. Перед камерой она пояивлась в стильном аутфите – на ней белые брюки, светлый свитер с воротником и широкий серый пиджак оверсайз. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Дорофеева написала: "#NadiyaYe". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
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"Невероятная".
"Икона стиля".
"Идеал женской красоты".
"Какая красивая".
"Уже жду твой тур по Америке и Европе".
"Ну Надежда, ну звезда!".
"Надя, ты прекрасна".
"Люблю тебя, красавица".
"Надежда, ждем релиз".
"Просто нереальная".
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