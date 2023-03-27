Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет брака ушла от Владимира Дантеса к его лучшему другу Мише Кацурину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая недавно объехала Украину со своей новой музыкальной программой, поделилась стильными кадрами из раздевалки.

Как видно, на новых снимках Надя запечатлела себя в зеркало раздевалки, видимо, в каком-то модном бутике. Перед камерой она пояивлась в стильном аутфите – на ней белые брюки, светлый свитер с воротником и широкий серый пиджак оверсайз. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "#NadiyaYe". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Невероятная".

"Икона стиля".

"Идеал женской красоты".

"Какая красивая".

"Уже жду твой тур по Америке и Европе".

"Ну Надежда, ну звезда!".

"Надя, ты прекрасна".

"Люблю тебя, красавица".

"Надежда, ждем релиз".

"Просто нереальная".

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