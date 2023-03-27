Маша Єфросиніна, у своїй статті про випадок зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті, закликає до обережності та чуйності у поводженні з дитиною, яка пережила страшне насильство. Артистка вирішила висловитися в Інстаграм та вразила українців.

Вона висловлює подяку всім, хто надав допомогу у поширенні інформації та запропонував свою допомогу, і наголошує, що головне в цій ситуації – дитина. Єфросиніна звертається до журналістів з проханням не знімати дівчинку та не показувати її обличчя, не тиснути на неї зайву увагу, яка може викликати в неї страх.

Вона наголошує, що необхідно дати дівчинці максимальний спокій та забезпечити їй необхідну психологічну допомогу. Її заключна думка – «Допомогти, не можна нашкодити» – вказує на необхідність обережності та чуйності у поводженні з цією справою в юридичній та громадській площині.

"І ось наше з вами завдання як здорового суспільства максимально чуйно та обережно поводитися з цією дитиною. Журналісти не знімайте дівчинку, навіть якщо вона боїться відмовити вам в інтерв'ю. Не показуйте її обличчя. Ваші сюжети розлетяться мільйонами репостів, а їй далі з цим жити . Будьте людяними" - уклала ведуча.

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