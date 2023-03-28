У день Великодня після семитижневого посту на столі з'являється випічка. Багато господинь щороку печуть паску за одним і тим самим рецептом, перевіреним на практиці.
Суддя проекту "Майстер Шеф" Володимир Ярославський на своїй сторінці в Інстаграмі поділився рецептом великодньої випічки.
За давньою традицією на Воскресіння Христове випікають паски, які є символом нового життя. Щоб паска вийшла пухкою, легкою як хмара – важливо мати перевірений рецепт. Володимир Ярославський зазначив, що за його рецептом паска завжди виходить неймовірною.
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- Закваска пшенична 60% - 40 г
- Борошно пшеничне найвищої якості - 805 г
- Борошно пшеничне цільнозернове - 275 г
- Цукор - 450 г
- Молоко 2.5-3.2% жирності 380 г
- 9 великих яєць (50-55 г)
- Ванільний цукор - 45 г
- Морська сіль – 15 г
- Родзинки світлі - 500 г
- Родзинки темні - 350 г
- Ром, коньяк чи бренді - 60 г
Як приготувати:
1. Змішуємо першу порцію тіста: 350 г борошна найвищої якості, 210 г холодної води, 40 г основної закваски. Залишаємо на ніч (приблизно на 10-11 годин).
2. Приготуємо опару для дріжджового тіста. Для цього потрібно змішати 455 г борошна вищого ґатунку, 275 г цільнозернового борошна, 600 г закваски, 300 г цукру, 380 г молока та 9 великих яєць.
3. Залишаємо опару в теплому місці на 4-6 годин. Опара має зрости обсягом вдвічі. Кулінар радить залишити опару у прозорій ємності, де це можна простежити.
4. Після замішування опари замочуємо родзинки. Після цього змішуємо 500 г ізюму світлого, 350 г ізюму темного, 60 г рому, коньяку, або бренді.
5. За годину-дві до замісу тіста потрібно дістати масло з холодильника, щоб воно розмагчилося.
6. Замішуємо тісто: 500 г борошна вищого ґатунку, вся опара, 90 г цукру, 45 г ванільного цукру, 15 г морської солі та першу порцію тіста. Наприкінці додамо родзинки, вимочені в алкоголі. Добре замішуємо тісто.
7. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо паски 40 – 45 хвилин. Готовність паски перевірте за допомогою дерев'яної шпажки, якщо вона суха – паска готова.
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