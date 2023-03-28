Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала відомою ще у дитинстві. Зірка після повномасштабного вторгнення практично не виходить на зв'язок і на це у неї була причина, адже вона дуже сильно захворіла і лише нещодавно пройшла реабілітацію в Індії, після якої їй стало краще. Не забуває Гросу і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася кадрами, розповівши, куди пропадала останнім часом.

"Друзі мої, всім привіт і щось я випала з соціальних мереж, бо мені дуже часто пишуть, де я, але зі мною все добре. Тому вирішила відповісти на ваші запитання. Зі мною все більше змінюється нормально, наскільки це можливо. я тут роблю? Я насамперед навчаюсь акторській майстерності, а також англійській мові. І тепер я працюю. Але тільки 40% я витрачаю на своє життя (на квартиру, на їжу), а 60% я вирішила віддавати на благодійність", - розповіла Гросу.

Також Аліна розповіла про свою творчість. Як виявилось, співачка працює над новим матеріалом, але не намагається не робити пісні у стилі "шароварщини". Тому вона сподівається, що вони сподобаються українцям.

Нагадаємо, Гросу розповіла, що з нею сталося після повномасштабного вторгнення.

А ще Politeka повідомляла, що Гросу показала, як виглядає після тривалого лікування

Також Politeka писала, що Гросу вразила худорлявістю після реабілітації через перенесену операцію.