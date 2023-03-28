Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала известной еще в детстве. Звезда после полномасштабного вторжения практически не выходит на связь и на это у нее была причина, ведь она очень сильно заболела и только недавно прошла реабилитацию в Индии, после которой ей стало лучше. Не забывает Гросу и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась кадрами, рассказав, куда пропадала в последнее время.

"Друзья мои, всем привет и что-то я выпала из социальных сетей, ибо мне очень часто пишут, где я, но со мной все хорошо. Потому решила ответить на ваши вопросы. Со мной все более мение нормально, насколько это возможно. Что я тут делаю? Я в первую очередь учусь актерскому мастерству, а также английскому языку. И теперь я работаю. Но только 40% я трачу на свою жизнь (на квартиру, на еду), а 60% я решила отдавать на благотворительность", - рассказала Гросу.

Также Алина рассказала о своем творчестве. Как оказалось, певица работает над новым материалом, но не старается не делать песни в стиле "шароварщины". Поэтому она надеется, что они понравятся украинцам.

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