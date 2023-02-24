Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гросу рассказала о своей болезни немножко больше. Как можно понять, Алина сильно заболела после начала полномасштабного вторжения.

"А это уже в следующий вечер. Кроме всего начался еще и мой личный год ада", - написала звезда, поделившись кадрами с больничной койки.

"Но я продолжала быть с вами. Весь день готовим для беженцев", - поделилась Гросу кадрами с кухни.

"И старалась не показывать весь треш моего личного жизни", - продолжили звезда.

"И кроме всех ужасных, плохих, тяжелых событий и некоторых памятных и хороших, я еще готовилась до операции... Экранчик УЗИ зарисую, ибо не очень хочу об этом говорить", - добавила Алина.

После этого Гросу показала кадры из Индии, где уже после сложной операции проходила не так давно реабилитацию.

"А в Индии у меня давление 85 на 48. Что это за жесть была. Не знаю, чем они меня там пичкали, но в конце-концов, отпустили домой здоровую и психологически и физически", - рассказала звезда.

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