Сумська показала чорно-білі знімки, на яких вона зображена з актором Віталієм Борисюком.

Українська актриса Ольга Сумська поділилася у Сторіні досить цінним фото з чоловіком Віталієм Борисюком. Тоді вони грали разом у театрі імені Лесі України перший в Україні мюзикл "Кандид".

56-річна актриса вирішила показати, як присвячувала своє життя не лише сім'ї та дітям, а й ще одному коханню - театру. Артистка працює там багато років і разом із чоловіком "постаріла" на сцені.

Представленим кадрам уже 32 роки, тоді пара лише замислювалася про своє майбутнє.

При цьому сама Ольга Сумська виглядає дуже добре і доглянуто, часто ділиться лайфхаками про підтримку своєї краси та не приховує, які процедури в салоні краси допомагають їй підтримувати форму, на думку зірки, потрібно вміти правильно вибирати догляд за шкірою.

Як відомо, ще вчора Лорак цинічно заявила, нібито різні ЗМІ деякий час тиражують фейкові звинувачення та наклеп у її бік, намагаючись вплинути на громадську думку. Висловитися Лорак, що раніше ховалася, вирішила лише після того, як її концерт скасували в Росії.

Ольга Сумська в інтерв'ю розповіла, що свої нагороди зберігає з честю і дуже рада удостоїться такої почесті: "Але забрати такі нагороди - це принизити артиста, серйозний крок" - вважала Ольга. Зазначимо, нещодавно спалахнув скандал навколо таких нагород.

Нагадаємо, Єфросинину та Полякову несподівано похвалили за українську мову.

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