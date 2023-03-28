В Мережі вирішили порівняти, як із роками змінилася зовнішність української співачки Тіни Кароль.

Так, на короткому відео Тіну Кароль можна побачити зовсім молоду, у короткій чорній сукні, пише Politeka.net.

Волосся темніше і зібране, на губах ще немає знаменитої червоної помади, за яку артистку нерідко критикують.

Весілля, народження сина Веніямина і велика трагедія - смерть чоловіка, все ще для Тіни, чиє справжнє ім'я Тетяна Ліберман, попереду.

Мить – і на сцені з'являється Тіна Кароль сьогодення. Розкішна вечірня сукня, світле волосся розпущене, яскраво-червоні губи.

"Тіна Кароль тоді і зараз", - йдеться в назві ролика.

Коментуючи відео, користувачі YouTube зазначають, що співачка завжди виглядала чудово. Інші висловлюють впевненість, що не все в Кароль з роками залишилося натуральним.

«Завжди розкішна та красива. Безперечно»,

«Вона не співає, а виє і пищить», «Неземна краса!»,

"Клоунесса", "З помадою явний перебір",

«Найкраща»,

«Хороша скрізь»,

«Гарна і жіночна»,

«Губи здоровенні та помада це підкреслює», «Вся перероблена»,

«Краще всяких Монро, шедевральна»,

«Губи просто пипець! Жах! Взагалі не подобається!».

Нагадаємо, екс-підопічна Потапа розповіла про його непристойні пропозиції.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль показала обличчя крупним планом без сценічного макіяжу.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.