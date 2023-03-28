Так, на короткому відео Тіну Кароль можна побачити зовсім молоду, у короткій чорній сукні, пише Politeka.net.
Волосся темніше і зібране, на губах ще немає знаменитої червоної помади, за яку артистку нерідко критикують.
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Мить – і на сцені з'являється Тіна Кароль сьогодення. Розкішна вечірня сукня, світле волосся розпущене, яскраво-червоні губи.
"Тіна Кароль тоді і зараз", - йдеться в назві ролика.
Коментуючи відео, користувачі YouTube зазначають, що співачка завжди виглядала чудово. Інші висловлюють впевненість, що не все в Кароль з роками залишилося натуральним.
«Завжди розкішна та красива. Безперечно»,
«Вона не співає, а виє і пищить», «Неземна краса!»,
"Клоунесса", "З помадою явний перебір",
«Найкраща»,
«Хороша скрізь»,
«Гарна і жіночна»,
«Губи здоровенні та помада це підкреслює», «Вся перероблена»,
«Краще всяких Монро, шедевральна»,
«Губи просто пипець! Жах! Взагалі не подобається!».
Нагадаємо, екс-підопічна Потапа розповіла про його непристойні пропозиції.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль показала обличчя крупним планом без сценічного макіяжу.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.