Нещодавно Єфросиніна звернулася до журналістів із проханням не знімати дівчинку і не показувати її обличчя, не тиснути на неї зайву увагу, яка може викликати в неї страх. Офіс Генерального Прокурора заявив, що готується оскарження судового рішення у справі про сексуальне насильство щодо неповнолітньої

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Районний суд Воловецького району Закарпатської області 16 березня 2023 року виніс вирок у кримінальному провадженні за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої стосовно трьох неповнолітніх осіб. В даний час вирок, відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, не закінчений.

Прокуратура оскаржуватиме вирок відповідно до встановленого закону.

Органи прокуратури вживуть усіх необхідних заходів для захисту прав жертви та забезпечення справедливого та неминучого покарання для винних у скоєнні злочину.

Раніше Маша Єфросиніна закликала дати свободу та безпеку дівчинці, яка опинилася в центрі скандалу через нелюдську поведінку однокласників.

Маша Єфросиніна, у своїй статті про випадок зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті, закликає до обережності та чуйності у поводженні з дитиною, яка пережила страшне насильство. Артистка вирішила висловитися в Інстаграм та вразила українців.

Нагадаємо, Єфросиніна нарвалася на таксиста, який почав її "клеїти"

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