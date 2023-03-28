Популярний український виконавець Сергій Бабкін, який нещодавно представив зворушливу пісню, написану на замовлення українських військових, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне фото із дружиною Сніжаною та розповів про подвійне свято.

Як виявилось, свою посаду Сергій приурочив до Дня театру, який відзначається 27 березня. Той самий день є річницею шлюбу для музиканта та його дружини Сніжани, яка також актриса та його концертний директор. На новому чорно-білому знімку Бабкіни знято у незвичайних театральних образах, при цьому Сніжану на фото практично не впізнати.

У підписі до публікації Бабкін написав: "З Днем театру акторів, працівників театру та всіх, хто не уявляє свого життя без сцени! Яскравих вистав та натхнення! Шана та низький уклін акторам, які зараз на передовій захищають нашу Батьківщину. Знаю, що багато митців служать у лавах ЗСУ. Вдячність вам. Усі наші думки з вами. Повертайтеся живими та здоровими. Ваш глядач чекає вас! В моєму серці театр посідає особливе місце, і це назавжди. Для мене 27 березня подвійне свято, адже 14 років тому ми зі @snezhana_babkina взяли шлюб, сьогодні ще й день нашого розпису! Хіба випадковість, що актор і актриса одружилися у День театру? Хіба могло бути інакше? Приймаємо привітання".

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