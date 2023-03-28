Популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин, который недавно представил трогательную песню, написанную по заказу украинских военных, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото с женой Снежаной и рассказал о двойном празднике.

Как оказалось, свой пост Сергей приурочил ко Дню театра, который отмечается 27 марта. Этот же день является годовщиной брака для музыканта и его супруги Снежаны, которая также актриса и его концертный директор. На новом черно-белом снимке Бабкины запечатлены в необычных театральных образах, при этом Снежану на фото практически не узнать.

В подписи к публикации Бабкин написал: "С Днем театра актеров, работников театра и всех, кто не представляет своей жизни без сцены! Ярких представлений и вдохновения! Почет и низкий поклон актерам, которые сейчас на передовой защищают нашу Родину. Знаю, что многие художники служат в рядах ВСУ. Благодарность вам. Все наши мнения с вами. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Ваш зритель ждет вас! В сердце моем театр занимает особое место, и это навсегда. Для меня 27 марта двойной праздник, ведь 14 лет назад мы с @snezhana_babkina вступили в брак, сегодня еще и день нашей росписи! Разве случайность, что актер и актриса поженились в День театра? Разве могло быть по-другому? Принимаем поздравления".

Напомним, "Икона стиля": Дорофеева в раздевалке сверкнула модным аутфитом.

Как сообщала Politeka, "Наша красотка": Кухар из "Танців з зірками" с букетом тюльпанов вдохновила на весеннее настроение.

Также Politeka писала, что "Все мамочки так делали": Тарабарова открыла неожиданную своего супер-функцию беременного живота.