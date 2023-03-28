Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська співачка, яка вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, через що її прозвали найбагатшою співачкою України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних фондів на допомогу біженцям. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка показала себе та заговорила про своє здоров'я.
"Друзі, не забувайте стежити за своїм здоров'ям. А я трохи підлечусь і знову на зустріч з вами. Бережіть себе", - написала Камалія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Нехай Вам щастить і Бог оберігає, міцного Вам здоров'я!";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Нещастя сталося з українцями по дорозі з Польщі: подробиці та кадри масштабної аварії з автобусом
Вагони розлетілися, все навколо почорніло: велика катастрофа сталася на залізниці
Не лише Бахмут: росіяни штурмують одразу три міста, нові подробиці з передової
Масштабна атака на Київ: після вибуху спалахнула пожежа
"Поправляй Принцеса. Любимо. Нехай Бог береже";
"Ми теж захворіли, важко дається одужання, але сподіваємось на диво";
"Боже і Богородиця спаси та зціли Камалію";
"Швидшого тобі одужання!";
"Одужуйте швидше. Ми вам забороняємо хворіти!";
"Наша улюблена Україночка, красуня, талановита людина, здоров'я Вам".
Нагадаємо, найбагатша співачка України вразила інтер'єрами їхнього особняка.
А ще Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України похвалилася, як виступала для путіна
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України похвалилася, що робить разом із чоловіком за кордоном