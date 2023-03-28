Найбагатша співачка України Камалія показала себе та розповіла про хворобу.

Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома українська співачка, яка вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, через що її прозвали найбагатшою співачкою України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних фондів на допомогу біженцям. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка показала себе та заговорила про своє здоров'я.

"Друзі, не забувайте стежити за своїм здоров'ям. А я трохи підлечусь і знову на зустріч з вами. Бережіть себе", - написала Камалія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Нехай Вам щастить і Бог оберігає, міцного Вам здоров'я!";

"Поправляй Принцеса. Любимо. Нехай Бог береже";

"Ми теж захворіли, важко дається одужання, але сподіваємось на диво";

"Боже і Богородиця спаси та зціли Камалію";

"Швидшого тобі одужання!";

"Одужуйте швидше. Ми вам забороняємо хворіти!";

"Наша улюблена Україночка, красуня, талановита людина, здоров'я Вам".

Нагадаємо, найбагатша співачка України вразила інтер'єрами їхнього особняка.

А ще Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України похвалилася, як виступала для путіна

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України похвалилася, що робить разом із чоловіком за кордоном