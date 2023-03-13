Как пишет Politeka.net, Камалия - известная отечественная артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась помощью беженцам, организовав благотворительный фонд. А на день рождения артистка получила в подарок от мужа деньги на строительство убежища для беженцев. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала видео со своим конем, показав любовь.
"Любовь до безумия", - написала Камалия.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Как они верны, как можно их не любить";
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"Такой смешной он и очень доверяет Вам";
"Смелая женщина, люблю животных, но таких больших красавцев боюсь";
"Мне грустно, когда вспомню первые дни войны и издевательства фашистов над вашими конями. Но вы лучшие, Камалия";
"Как он кроток! Как его не любить!".
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