Артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала свою любовь, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная отечественная артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась помощью беженцам, организовав благотворительный фонд. А на день рождения артистка получила в подарок от мужа деньги на строительство убежища для беженцев. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала видео со своим конем, показав любовь.

"Любовь до безумия", - написала Камалия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как они верны, как можно их не любить";

"Такой смешной он и очень доверяет Вам";

"Смелая женщина, люблю животных, но таких больших красавцев боюсь";

"Мне грустно, когда вспомню первые дни войны и издевательства фашистов над вашими конями. Но вы лучшие, Камалия";

"Как он кроток! Как его не любить!".

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