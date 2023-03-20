В интервью британской газете "i" артистка заявила, что почти два десятилетия назад выступала для владимира путина и других российских чиновников. Тогда же своими комедийными номерами президента рф развлекал и Владимир Зеленский.

«Я много раз выступала перед путиным... В жизни много сюрпризов! Вы не можете представить это сейчас», – говорит Камалия.

Певица рассказала, что впервые встретила путина в Киеве, а затем он начал звать ее в Кремль петь с 2005 года, якобы он часто звонил ей, а потом внезапно по неизвестной причине перестал.

"Все артисты мы сидели вместе и ели вместе после выступлений или во время саммитов СНГ. Он выглядел добрым. В то время, если бы кто-то сказал мне, что Путин нападет на Украину, я бы не поверила. Потому что я знаю, что он любит Украину. Он каждый раз говорил, что Украина и Россия должны быть вместе, но он хочет новый СССР", - вспоминает артистка.

Камалия также похвасталась, что они с Захуром уже десятилетия знают Владимира Зеленского: «Каждый раз мы фотографировались вместе. Улыбки, тусовки, как всегда общаемся в шоу-бизнесе. Каждый раз он был очень положительным. Он шутил, улыбался, был очень открытым человеком».

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