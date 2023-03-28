Самая богатая певица Украины Камалия показала себя и рассказала о болезни.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которая вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, из-за чего ее прозвали самой богатой певицей Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных фондов в помощь беженцам. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз артистка показала себя и заговорила о своем здоровье.

"Друзья, не забывайте следить за своим здоровьем. А я немного подлечусь и снова на встречу с вами. Берегите себя", - написала Камалия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Пусть Вам везет и Бог оберегает, крепкого Вам здоровья!";

"Поправляй Принцесса. Любимо. Пусть Бог бережет";

"Мы тоже заболели, тяжело дается выздоровление, но надеемся на чудо";

"Боже и Богородица Спаси и исцели Камалию";

"Скорейшего тебе выздоровления!";

"Выздоравливайте скорее. Мы вам запрещаем болеть!";

"Наша любимая Украиночка, красавица, талантливый человек, здоровья Вам".

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