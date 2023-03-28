Відомий дизайнер Андре Тан останнім часом регулярно ділиться з українцями корисними порадами не лише стосовно стилю, а й просто життєвими.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр дав три прості поради, які допоможуть досягти психічного благополуччя.

"Не беріть кредит у психіки. Кредит.. наврядчи це слово викликає у когось позитивні емоції. І, повірте, у нашої психіки тим більш. Не забувайте про це, коли берете додаткову роботу чи відмовляєте собі у відпочинку", — пише Андре Тан.

По-перше, дизайнер наголосив, що відпочинок — це не розкіш, а пріоритет.

"Розраховуйте свої сили честно. Не беріть на себе більше роботи, зустрічей, ніж можете витримати. Відпочинок є необхідним для нашого здоров'я, як і харчування та фізичні вправи. Емоції — це добре! Не стримуйте їх. Плачте, коли хочеться плакати, говоріть про свої почуття іншим. Це допоможе вам зберегти енергію та не перетворитися на емоційний "банк", — радить він.

Також Андре Тан підкреслив важливість особистих кордонів: не варто поступатися своїм комфортом заради чужої зручності.

"Намагаючись влаштувати інших, ми можемо втратити самі себе. Нехай ваші психологічні ресурси будуть ціннішими за бажання «бути хорошим» для всіх! Не ставайте боржником своєї ж психіки, бо свій відсоток, вона потім забере, уж повірте. І це буде відчуття безсилля, зневіри в себе та велика втома", — додав дизайнер.

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