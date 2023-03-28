Известный дизайнер Андре Тан в последнее время регулярно делится с украинцами полезными советами не только по поводу стиля, но и просто жизненными.

В этот раз на своей странице в Instagram модельер дал три простых совета, которые помогут достичь психического благополучия.

"Не берите кредит у психики. Кредит... вряд ли это слово вызывает у кого-то положительные эмоции. И, поверьте, у нашей психики тем более. Не забывайте об этом, когда берете дополнительную работу или отказываете себе в отдыхе", — пишет Андре Тан.

Во-первых, дизайнер подчеркнул, что отдых – это не роскошь, а приоритет.

"Рассчитывайте свои силы честно. Не берите на себя больше работы, встреч, чем можете выдержать. Отдых необходим для нашего здоровья, как и питание и физические упражнения. Эмоции — это хорошо! Не сдерживайте их. Плачьте, когда хочется плакать, говорите о своих чувствах другим, что поможет вам сохранить энергию и не превратиться в эмоциональный "банк", - советует он.

Также Андре Тан подчеркнул важность личных границ: не стоит уступать свой комфорт ради чужого удобства.

"Пытаясь устроить других, мы можем потерять сами себя. Пусть ваши психологические ресурсы будут ценнее желания «быть хорошим» для всех! Не становитесь должником своей же психики, потому что свой процент, она потом заберет, уж поверьте. И это будет чувство бессилия, неверия в себя и большая усталость", - добавил дизайнер.

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