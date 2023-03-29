Зустріч Лущинської і Юріної в ефірі «Суспільного» перетворилася на своєрідні дебати, пише Politeka.net.

«Дівчата танцюють гопака! Ми зараз не в 15-му сторіччі. І зараз вже дівчата танцюють гопака. І у ансамблі Вірського вони танцюють гопака. В них є свої жіночі елементи. І гопак це не тільки рухи ногами, як ви сказали», - заявила Лущинська, звертаючись до Юлії Юріної.

Юріна, у свою чергу, заявила, що Лущинська виправдовується.

«Я не виправдовуюся. Але ви просто переходите зараз на особистість. Ми говоримо взагалі про артистів. Я також можу перейти на особистість, що ви не маєте і не знаєте правил етикету. Ви не сказали, як мене звати, ви мене просто назвали «Танцюю гопака». Якщо вас хтось звинувачує, що ви там спробували себе у якомусь латексному костюмі, я б вас захищала! Тому що ви маєте на це право, ми вільна країна. Юля має право, я має право співати те, що ми хочему», - заявила Лущинська.

Нагадаємо, раніше Юлія Юріна розкритикувала трек Лущинської «Гопак» за шароварщину.

«Мотанки-віночки, мілітарі та овердо… патреотизм, «ми сильні/вільні/гарні/танцюю гопака»

По-перше, традиційно дівчата не танцювали Гопак, це прийшло з радянських часів. По-друге, нахіба ви лізете зі своїми горе-стилістами та вішаєте на себе все що притаманно та й не притаманно», - писала екссолістка YUKO у свлєму Інстаграмі, додаючи, що при цьому співачки роблять «це все в своїй манері страждальчеських діво-співачок».

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