На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що напередодні окупанти знову атакували Україну іранськими безпілотниками. За даними Генштабу, наші сили ППО збили 14 з 15 дронів. На відео 3 (щоб подивитися кадри, проскрольте новину до кінця) - наслідки збиття ворожого дрона на Київщині. Було влучання ворожого дрона в ангар в Дніпрі – там пошкоджено обладнання і овочі.

Україна має «дуже хороші шанси» на успішний контрнаступ цієї весни - таку думку висловив глава Пентагону під час слухань у Сенаті.

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям повернути до змагань російських та білоруських спортсменів. Там є чимало критеріїв – окрім відсутності національних символів, спортсмени не мають бути військовослужбовцями. Наш НОК проміжною перемогою вважає той факт, що вирішення питання про участь окупантів в Олімпіаді відклали. І справді, Томас Бах на прес-конференції підкреслив, що по “Парижу-24” буде окреме рішення, навіть якщо окупанти туди кваліфікуються.

В Івано-Франківську прихожани УПЦ перешкоджали проведенню служби ПЦУ у церкві Різдва Христового – запаяли ворота, пізніше розпилили газ. Раніше церква належали УПЦ. Служба ПЦУ зрештою відбулася (відео 7-8).

Харківський скульптор створив власноруч меморіал, присвячений трагедії в Дніпрі, коли російська ракета влучила в житловий будинок (відео 9).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.