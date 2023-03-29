На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что накануне оккупанты снова атаковали Украину иранскими беспилотниками. По данным Генштаба, наши силы ПВО сбили 14 из 15 дронов. На видео 3 (чтобы посмотреть кадры, пролистайте новость до конца) – последствия сбития вражеского дрона в Киевской области. Было попадание вражеского дрона в ангар в Днепре – там повреждены оборудование и овощи.
У Украины «очень хорошие шансы» на успешное контрнаступление этой весной - такое мнение высказал глава Пентагона во время слушаний в Сенате.
Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям вернуть в соревнования российских и белорусских спортсменов. Там немало критериев – кроме отсутствия национальных символов, спортсмены не должны быть военнослужащими. Наш НОК промежуточной победой считает тот факт, что решение вопроса об участии окупантов в Олимпиаде отложили. И действительно, Томас Бах на пресс-конференции подчеркнул, что по Парижу-24 будет отдельное решение, даже если оккупанты туда квалифицируются.
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В Ивано-Франковске прихожане УПЦ препятствовали проведению службы ПЦУ в церкви Рождества Христова – запаяли ворота, позже распылили газ. Раньше церковь принадлежала УПЦ. Служба ПЦУ наконец состоялась (видео 7-8).
Харьковский скульптор создал собственноручно мемориал, посвященный трагедии в Днепре, когда российская ракета попала в жилой дом (видео 9).
Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.