Тему особистого життя Віктора Павлика та Катерини Репяхової, що майже на тридцять років молодша за нього, обговорюють досить давно. Не вщухає тема також про зради артиста, які йому приписують, адже для співака цей шлюб став четвертим (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

Катерина відповіла, як би повелася, якби дізналася про зради чоловіка:

"Слава Богу. Якби це було справжнє кохання, то будь ласка. Я б у такій історії постаралася гідно виглядати, не брати на свій рахунок. Я взагалі не розумію таку позицію – якщо розходяться, то це кінець життя. З одного боку, якщо жити з однією людиною все життя – це може бути трішки. Хіба що якщо правда все ідеально, але жити разом заради «а що скажуть люди?». - це не прибл.

Ми такий варіант обговорювали, але ми люди з гумором. Давали концерт, до будинку для літніх людей приїжджали, а Віктор Франкович і каже – наглядає собі на майбутнє. Легко ставимося до всього, дивимося з гумором» – каже Катерина.

Нещодавно дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова зробила пластику. А в інтерв'ю Славі Дьоміну вирішила розкрити детально про те, через які хейтерські коментарі вона вирішила зробити ринопластику.

Порушила дівчина також тему того, скільки зараз заробляє на блогерстві, чому сваряться з Віктором Павликом і торкнулася питання про можливе розлучення.

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилось із її губами після уколів краси.

Як ще писала Politeka, дружина Павлика збільшила губи, насмішивши українок виглядом.

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