На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік показала, як приготувати м'ясо по-французьки.

"Сьогодні в «Смачно з Решетниками» ділюся хелсі версією «М’яса по-французьки». Мої хлопці дуже люблять страви, запечені у духовці, бо це і смачно, і корисно. А це м’ясо - просто ідеальна вечеря! 😋", — радить дружина ведучого.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

М’ясо (можна будь-яке, цього разу Христина взяла курку)

Цибуля

Помідори

Сир

Для соусу «Бешамель»:

Молоко

Вершкове масло

Спеції за смаком

Яйце

Куряче філе дружина Григорія Решетніка розрізала наполовину і відбивала, аби воно було м'якішим.

Далі треба нарізати всі овочі: картоплю та томати - пластинками, а цибулю - шаткуємо.

Деко для запікання змащуємо олією і викладаємо спершу картоплю, потім куряче філе (кожен шар солимо і посипаємо улюбленими приправами), після - нарізану цибулю та помідори.

"Крок 4. Час для соусу! Можна просто взяти сметану. Але я полюбляю щось оригінальніше - поливаю улюбленим «Бешамель», який дуже просто готується. У холодне молоко додаємо вершкове масло, сіль, перець та мускатний горіх - ставимо на плиту грітися. Після того, як масло розчиниться, додаємо борошно, постійно помішуючи. Щойно соус загусне, знімаємо з плити, додаємо сире яйце і тертий сир", — пояснює Христина.

Рівномірно заливаємо соусом усю страву та відправляємо м’ясо по-французьки в розігріту до 180°С духовку на 40 хвилин. І готово, можна смакувати.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.