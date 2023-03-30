На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік показала, як приготувати м'ясо по-французьки.
"Сьогодні в «Смачно з Решетниками» ділюся хелсі версією «М’яса по-французьки». Мої хлопці дуже люблять страви, запечені у духовці, бо це і смачно, і корисно. А це м’ясо - просто ідеальна вечеря! 😋", — радить дружина ведучого.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- М’ясо (можна будь-яке, цього разу Христина взяла курку)
- Цибуля
- Помідори
- Сир
Для соусу «Бешамель»:
- Молоко
- Вершкове масло
- Спеції за смаком
- Яйце
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Куряче філе дружина Григорія Решетніка розрізала наполовину і відбивала, аби воно було м'якішим.
Далі треба нарізати всі овочі: картоплю та томати - пластинками, а цибулю - шаткуємо.
Деко для запікання змащуємо олією і викладаємо спершу картоплю, потім куряче філе (кожен шар солимо і посипаємо улюбленими приправами), після - нарізану цибулю та помідори.
"Крок 4. Час для соусу! Можна просто взяти сметану. Але я полюбляю щось оригінальніше - поливаю улюбленим «Бешамель», який дуже просто готується. У холодне молоко додаємо вершкове масло, сіль, перець та мускатний горіх - ставимо на плиту грітися. Після того, як масло розчиниться, додаємо борошно, постійно помішуючи. Щойно соус загусне, знімаємо з плити, додаємо сире яйце і тертий сир", — пояснює Христина.
Рівномірно заливаємо соусом усю страву та відправляємо м’ясо по-французьки в розігріту до 180°С духовку на 40 хвилин. І готово, можна смакувати.
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