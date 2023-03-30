На своїй сторінці в Instagram спортсменка вшанувала пам'ять заслуженої тренерки України, легендарної гімнастки Альбіни Дерюгіної, про смерть якої стало відомо напередодні.

"Величезна втрата…. ВЕЛИКА Альбіно Миколаївно, такої, як Ви, не було і не буде! Мої співчуття 🙏🏼", — написала Ганна Різатдінова під архівними світлинами з Дерюгіною.

Українці в коментарях також висловлюють свої співчуття та діляться спрогадами про легендарну гімнастку:

"Співчуття рідним😢пішла легенда, пішла мама художньої гімнастики, дуже шкода, дуже болить😢";

"Величезна втрата ... відійшла наша легенда, дай Боже, щоб всі її вихованці гідно продовжили її справу, Амінь";

"Вічна пам'ять! Мої співчуття рідним і близьким😢 Дай Бог кожному тренеру мати такий авторитет";

"так, це втрата, але це і дар Божий, дожити до такого віку не кожному дано, а вибраним".

Альбіна Дерюгіна померла на 92-му році життя. Вона вважається основоположницею художньої гімнастики в Україні. За десятиліття роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи.

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