Конфлікт між Alina Pash і фронтменом Kalush Orchestra Олегом Псюком вибухнув після Нацвідбору на «Євробачення».

І, як виявилося, час не допоміг Аліні Паш і Псюку забути образи і пробачити один одному те, що було сказано. Так, в інтерв'ю YouTube-каналу "РОЗМОВА" Паш зізналася, що їхні стосунки залишилися "галімими", пише Politeka.net.

«Я не поважаю Псюка. Він мені не може нормально дивитися у вічі. Маю на увазі, що на нацвідборі Євробачення не дивився, коли я намагалася перед всим цим поговорити. Зате решта членів команди дуже класні», - розповіла Alina Pash.

Втім артистка запевняє, що при цьому поважає творчість Kalush Orchestra.

«Це просто, мабуть, особиста історія моя та Олега. У нас не склалося спілкування, мені не подобається його манера спілкування. Мені здається, якби я могла, я б його просто закидала галімими словами, тільки без матюків», - зізналася співачка.

Також Alina Pash розповіла, що дуже раділа перемозі Kalush Orchestra на «Євробаченні».

Нагадаємо, український репер, фронтмен гурту Kalush Олег Псюк звинуватив представників "Суспільного" у нібито нечесному підрахунку голосів, за підсумками якого в фіналі національного відбору "Євробачення - 2022" перемогла не його команда, а співачка Аліна Паш.

Згодом Аліна була відсторонена від участі у конкурсі через скандал із підробленою довідкою про відвідання Криму у 2015 році.

Нагадаємо також, що Аліна Паш звинувачувала гурт Kalush у плагіаті. На її думку, партія контрабасу у щедрівці «Щедрий вечір» гурту Kalush така ж сама, як і у її пісні «BOSORKANYA».

«Я не знаю, як повноцінно свідомо на це реагувати. Зараз мені просто паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а насправді просто нагло користується. Знаєте, ніби кінь пасеться на чужій галявині, а вона зрозуміло чия. І ґаздиня не дуже буде рада бачити коней, які с**ть на її галявині і їдять її траву», – говорила співачка.

Олег Псюк у відповідь зазначав: «Нам не хотілось, щоб так вийшло, дійсно вони схожі».

Нагадаємо також, що експідопічна Потапа може потрапити у національне жюрі "Євробачення".

Крім того, повідомлялось, що килимМен з гурту "Kalush" вразив своїм умінням всесвітньо відомого музиканта.

Також Politeka писала, що Kalush Orchestra терміново попросили допомоги українців після скандалу за кордоном.