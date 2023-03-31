Телеведуча Марічка Падалко розповіла в Інстаграм, як у Харкові ввечері стався ракетний обстріл, коли з Білгородської області було випущено шість ракет системи С-300. Мер Терехов повідомив, що інформація про жертв уточнюється.

Єрмак написав увечері, щоб люди не ігнорували тривогу, що може бути ознакою майбутнього нальоту. Наразі на Київщині спостерігається загроза ворожих БПЛА.

У нашому міністерстві оборони казали, що не готуються до контрнаступу, але протягом двох днів наш міністр оборони говорить про це в ефірі іноземних ЗМІ. Рєзніков також похвалився новою технікою у своїх соціальних мережах.

Якщо наша інформаційна стратегія полягає в тому, щоб говорити про контрнаступ, щоб залякати росіян, слід визнати, що це діє. Навіть російська пропаганда закликає ставитись до цього «серйозно». Окупанти більше не згадують свого наступу та зосереджуються на обороні, хоча Бахмут та Авдіївка залишаються дуже гарячими точками на фронті.

Суд відхилив позов УПЦ Московського Патріархату, ченці якого не хочуть залишати Києво-Печерську Лавру. Парафіяни Лаври традиційно оригінальні у своїх висновках про війну.

Російський військовий, який здався в полон, розповів, що його побратими вбили 12-річного хлопчика на окупованій території.

Ані Лорак, концерти якої почали скасовувати в Росії через те, що вона нібито перерахувала гроші ЗСУ, пояснила свою позицію, заявивши, що не перераховувала гроші військовим. Багато українців намагаються допомогти їй налагодити відносини з росіянами та почати масово «дякувати за допомогу ЗСУ», як, наприклад, Сергій Притула.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.