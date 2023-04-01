На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, як приготувати струдель із яблучною начинкою.

"Весна для мене завжди така привітна, така обнадійлива, така духмяна! Ціную кожну мить. Готую страви, які нагадують мирне життя. Свідомо це роблю. Мене завжди вчили, що в домі має пахнути пирогами. Завжди старалася, щоб так було, а зараз іще більше стараюся. Всупереч обставинам. Але так не хочеться витрачати на приготування зайві хвилини - так хочеться бути довше з родиною: зараз це особливо цінно", — зізнається Лілія Ребрик.

Для тіста нам знадобляться:

250 г борошна

1 яйце

ложка олії

дрібка солі

100 мл води

З усіх цих інгредієнтів замішайте тісто та залиште його хвилин на 30 хвилин в теплому місці відпочити.

Для начинки беремо:

яблука або груші, нарізані дрібними скибочками

родзинки (можна вимочити їх у окропі, а можна в ромі - смак тоді пікантніший)

мигдаль

трохи цукру, кориці (якщо любите)

лимонний сік

Замішайте начинку. Розкатайте тісто, викладіть на нього яблучну суміш. Загорнувши боки, згорніть тісто в рулет. Змастіть зверху сумішшю з яєчного жовтка та двох столових ложок молока. Викладіть струдель в форму та випікайте протягом 40 хвилин при температурі 160 градусів (Лілія Ребрик скористалася мультипічкою).

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