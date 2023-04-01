Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася зворушливими кадрами та розповіла, що українські кінематографісти запускають соціальний проєкт про волонтерів, які вже більше року рятують тварин, що постраждали від російських вбивць.

"Ми просимо підтримати зоо-організації, які щодня займаються евакуацією та пошуком їжі для тварин. За 13 місяців війни знімальна група відзняла 50 годин унікального матеріалу про українських волонтерів, які рятують тварин від російської жорстокості. Головна ідея полягала в тому, щоб камера виступила умовним «прокурором» і задокументувала всі жахи, які влаштували окупанти в Україні. Тваринам дуже потрібна ваша допомога!!!", — наголосила Ганна Саліванчук.

"Бути рятівником тварин — це не їхня професія. З перших днів війни звичайні люди ризикують життям, щоб втятувати, нагодувати, евакуювати тварин. Тому що тварини, як і люди: вони бояться, ховаються, намагаються вижити", — розповідають у відео.

Додамо, Ганна Саліванчук вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95", а нині народним депутатом Олександром Божковим. Вони виховують двох синів: 2015 року народився Гліб, а в 2020 з'явився на світ молодший Микита.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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