Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч нагадав про річницю деокупації Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

"Символ наших перших перемог і в той самий час символ страшних злочинів окупантів. Як ми раділи, коли дізналися, що перші Українські військові заходять в нашу Бучу. І як ми всі плакали, коли побачили, що лишили по собі ці нелюди", — пише ведучий.

Шоумен поділився кадрами, які він зняв у звільненому місті вже після того, як там провели розмінування.

"В час, коли туди вже прийшла справжня зелена весна і почало повертатися життя, але символізм, який можна було помітити на кожному постраждалому будинку, ніколи не дасть забути що там відбувалося. І ось чоботи маленького хлопчика, як символ скалічених доль великої кількості Українців. Я сподіваюсь, ці маленькі зимові кросівки просто забули в одному з авто, коли родина безпечно вибралася з окупації. Я вірю, що добро завжди перемагає зло. І Київщина- це ілюстрація цієї істини. Слава Україні. Слава ЗСУ. Вічна пам'ять жертвам окупантів в Україні", — додав Анатолій Анатоліч.

Українці в коментарях також не стримують емоцій:

"Боляче... Пiд такими свiтлинами нема сил поставити вподобайку😢";

"Це горе і цей біль неможливо осягнути....".

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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