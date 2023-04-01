На цей раз Катерина показала, як Віктор Павлик здійснив свою невелику мрію – знайшов косуху, яку дуже давно шукав. Колись у артиста вже була улюблена куртка, в якій він блищав на сцені та підкорював українок.

«А потім ВП побачив косуху, яку шукав багато років у всьому світі. Його косуха 86-го року і він шукав подібну! – поділилася Катерина.

«Ну косуха для Віктора Франковича – це взагалі святе, як вишиванка для українця» - підтримали шанувальники.

Репяхова, дружина співака Віктора Павлика, розповіла в інтерв'ю "Славі+" про те, що вона наважилася на ринопластику та ліпофілінг, і запропонувала чоловіку виправити свою зовнішність.

Вона вважає, що Віктору не завадили б процедури омолодження та пересадка волосся.

«Він уже лисий. Якщо він підстрижеться на лисо, то хай. А так виходить, що тут трохи їсти, а тут уже лисина. Йому негарно. Йому пропонували пересадку, пропонували навіть уколи бартером. Ні, категорично» – розповіла Катерина.

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилося з її губами після уколів краси.

Як ще Politeka писала, дружина Павлика збільшила губи, насмішивши українок виглядом.

Також Politeka повідомляла, що дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя зблизька.