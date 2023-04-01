На цей раз Катерина показала, як Віктор Павлик здійснив свою невелику мрію – знайшов косуху, яку дуже давно шукав. Колись у артиста вже була улюблена куртка, в якій він блищав на сцені та підкорював українок.
«А потім ВП побачив косуху, яку шукав багато років у всьому світі. Його косуха 86-го року і він шукав подібну! – поділилася Катерина.
«Ну косуха для Віктора Франковича – це взагалі святе, як вишиванка для українця» - підтримали шанувальники.
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Репяхова, дружина співака Віктора Павлика, розповіла в інтерв'ю "Славі+" про те, що вона наважилася на ринопластику та ліпофілінг, і запропонувала чоловіку виправити свою зовнішність.
Вона вважає, що Віктору не завадили б процедури омолодження та пересадка волосся.
«Він уже лисий. Якщо він підстрижеться на лисо, то хай. А так виходить, що тут трохи їсти, а тут уже лисина. Йому негарно. Йому пропонували пересадку, пропонували навіть уколи бартером. Ні, категорично» – розповіла Катерина.
Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилося з її губами після уколів краси.
Як ще Politeka писала, дружина Павлика збільшила губи, насмішивши українок виглядом.
Також Politeka повідомляла, що дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя зблизька.