Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що саме Карпати були обрані як найкраще місце для сюрпризу.

Музиканти гурту "Антитіла" створили благодійний фонд, який, окрім фінансування розробок інноваційної зброї для ЗСУ, допомагає дітям українських військових. Соліст гурту Тарас Тополя на своїй сторінці в Інстаграм показав зворушливі кадри з дітьми своїх побратимів, продемонструвавши який сюрприз вони зробили для малюків.

Тарас Тополя розповів, що саме Карпати були обрані для відпочинку та емоційної реабілітації дітей своїх побратимів із 130 батальйону ТРО, які загинули під час захисту Батьківщини.

Діти Героїв провели різдвяні канікули в одному із найвідоміших карпатських пансіонатів Славський. Їм вдалося відвідати найсучаснішу екологічну ферму Східної Європи, а також Державний історико-культурний заповідник "Тустань" та історико-краєзнавчий музей "Сколівщина".

Вдалося піднятися на вершину гори Погар. Взяти участь у цікавих майстер-класах. Відвідайте чарівний Львів, Музей науки, Український Католицький Університет. А ще – покататися на квадроциклах, поринути в активні види спорту та весело розважитись у колі однодумців.

Тарас Тополя розповів, що хоче показати цим дітям світ та дати їм знання про інші культури. А коли закінчиться війна для дітей щоліта організовуватимуть подібні поїздки.

"Ми хочемо, щоб малюки, юнаки та дівчата побачили світ, познайомилися з іншою культурою, відпочили, набралися емоцій та вражень. Ну і звичайно, коли Україна переможе, ми зробимо все, щоб ці діти могли щоліта приїжджати на узбережжя сонячного Криму на власну базу відпочинку", - додав музикант.

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.

Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.